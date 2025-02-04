Кубок Франции. Невероятный вылет Лилля и шедевр Сима, выручивший Брест

Кубок Франции, 1/8 финала

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Дюнкерк 1:1 (пен. 4:5)

Гол: Андре Гомеш 85 – Теян 90+6

Лилль: Манноне, Баккер, Алессандро, Диаките, Менье, Андре, Мукау (Андре Гомеш, 71), Кабелла (Акпом, 63), Харальдссон, Сахрауи (Мбаппе, 63), Дэвид (Буадди, 90+1)

Дюнкерк: Жауэн, Абнер, Кондо, Санганте, Жоржен, Скюття (Саннвиль, 76), Эссими (Теян, 60), Секонго, Диоп (Бардели, 46), Аль-Саад (Яссин, 60), Бамму (Курте, 60)

"Лилль" провалил Дюнкеркскую операцию, дома проиграв представителю Лиги 2. И умудрялся дважды упускать победу из рук перед тем, как гости чудесным образом спасались. И на счет невероятного везения впервые с 1971-го года добыли путевки в 1/4 финала Кубка Франции.

"Доги" не очень поспешно начали матч, но все равно регулярно создавали остроту у ворот соперника. По сути у них было по 4 очевидных шанса в каждом из таймов, в то время как "Дюнкерк" свой первый и единственный удар в створ берег до самой концовки. 19-летний кипер гостей Юэн Жауэн вытащил в дебюте сложный удар Менье, а через 10 минут его выручила перекладина после удара Дэвида. После перерыва Харальдссон и Дэвид еще по разу проверят каркас его ворот, на этот раз уже штанги.

Лимит везения, казалось, исчерпался после того, как свежий Андре Гомеш на 85-й минуте наконец пробьет Жауэна. Дэвид выкатил ему идеально на линию вратарской. Но не тут-то было. "Дюнкерк" сравнял на 90+6 – Теян первым ударом в игре на последних секундах перевел игру в серию пенальти.

Там было еще веселее. "Лилль" реализовал 3 из 3 первых попыток, в то время как их кипер Вито Манноне потащил 2 из 3 пенальти соперника. Дело казалось решенным, но дальше у хозяев Алессандро и Андре не попадут по воротам, удар Харальдссона потащит Юэн Жауэн перед тем, как сам же 19-летний кипер не забьет победный для "Дюнкерка". Фантастика.

Труа, Стад де лОб

Труа – Брест 1:2

Голы: Маньетти 55 (аг) – Сала 49, Сима 90+2

Труа: Леметр, Бура (Гоцци, 85), Диас, Монфре, Мендес, Саид (Ассуму, 78), Мшангама (Шавалерен, 86), Канте, Диоп, Ириэ, Аделин (де Превиль, 72)

Брест: Кудер, Бурго (Айдара, 78), Кулибали, Ле Кардиналь, Зогбе, Фернандеш (Ле-Мелу, 69), Маньетти, Сала, Февр (Сима, 80), Думбия (Перейра Лаже, 69), Балде (Ажорк, 69)

"Брест" полурезервным составом бился с середняком Лиги 2 "Труа" на выезде. Хозяева без проблем выдержали первую половину, не уступая в единоборствах и не боясь постоянных навесом соперника с флангов. Но после перерыва "пираты" предложили уже совсем другой футбол и скорости, и оперативно повели благодаря голу Сала. Впрочем, тут же обидный рикошет от капитана Маньетти приведет к автоголу и паритету на табло.

В итоге "Бресту" довелось применить тяжелую артиллерию в виде Ажорка и Сима, и в итоге таргетмены и решили исход встречи. "Труа" уже было дотерпел до серии пенальти, но на второй компенсированной привез себе стандарт на ворота. А с него Абдалла Сима в фантастическом прыжке в стиле своего соотечественника Демба Ба забил победный. Умудрился вытащить высокий мяч неудобной ногой с острого угла и положить его за шиворот киперу, который уже ждал, что круглый покинет пределы поля.