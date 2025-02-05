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Бывший игрок УПЛ вошел в Зал славы Марселя

Франция
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Провансальцы не забывают своих экс-футболистов

Бывший игрок УПЛ вошел в Зал славы Марселя

fcdynamo.kiev.ua

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39-летний Тайе Тайво вошел в Зал славы французского клуба. В активе нигерийца 271 матч в составе "Олимпика", в котором он выступал с 2004 по 2011 годы.

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В начале 2010-х игрок присоединился к "Милану". Именно с "россонери" киевское "Динамо" договорилось об его аренде в сезоне 2012/13. В украинском чемпионате африканский спортсмен провел всего 17 встреч.

После отрезка в УПЛ Тайе играл в Турции, Финляндии, Швеции и Швейцарии, а период на "Велодроме" так и остался пиком карьеры.

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Источник:
Olympique de Marseille
Опубликовал: Александр Симченко
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