Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл за ПСЖ впервые за 709 дней

Во вторник "Пари Сен-Жермен" добыл путевку в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв на выезде "Ле-Ман" 2:0.

На 81-й минуте поединка на поле вышел 29-летний центральный защитник Преснел Кимпембе, чей последний официальный матч датировался 26 февраля 2023 года. В тот день он получил травму в игре против "Лилля" и впоследствии перенес две операции на ахилловом сухожилии. Игрок неоднократно попадал в заявку "ПСЖ", начиная еще с ноября 2024-го, но на поле не выходил. Это изменилось во вторник вечером.

Content de te revoir sur les terrains ! ❤️???? pic.twitter.com/w68eKmvlTE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2025

Напомним, что француз является воспитанником академии "ПСЖ". Всего он сыграл 238 матчей за родной клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.