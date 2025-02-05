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Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл за ПСЖ впервые за 709 дней

Франция

Защитник вышел на замену под конец матча

Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл за ПСЖ впервые за 709 дней

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник "Пари Сен-Жермен" добыл путевку в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв на выезде "Ле-Ман" 2:0.

На 81-й минуте поединка на поле вышел 29-летний центральный защитник Преснел Кимпембе, чей последний официальный матч датировался 26 февраля 2023 года. В тот день он получил травму в игре против "Лилля" и впоследствии перенес две операции на ахилловом сухожилии. Игрок неоднократно попадал в заявку "ПСЖ", начиная еще с ноября 2024-го, но на поле не выходил. Это изменилось во вторник вечером.

Напомним, что француз является воспитанником академии "ПСЖ". Всего он сыграл 238 матчей за родной клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.

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Пари Сен-Жермен Преснел Кимпембе
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Источник:
lequipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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