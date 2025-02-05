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Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл за ПСЖ впервые за 709 дней
Защитник вышел на замену под конец матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник "Пари Сен-Жермен" добыл путевку в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв на выезде "Ле-Ман" 2:0.
На 81-й минуте поединка на поле вышел 29-летний центральный защитник Преснел Кимпембе, чей последний официальный матч датировался 26 февраля 2023 года. В тот день он получил травму в игре против "Лилля" и впоследствии перенес две операции на ахилловом сухожилии. Игрок неоднократно попадал в заявку "ПСЖ", начиная еще с ноября 2024-го, но на поле не выходил. Это изменилось во вторник вечером.
Content de te revoir sur les terrains ! ❤️???? pic.twitter.com/w68eKmvlTE— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2025
Напомним, что француз является воспитанником академии "ПСЖ". Всего он сыграл 238 матчей за родной клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.
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