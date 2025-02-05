Франция
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Полурезерв потренировался на клубе из третьей лиги. Ле-Ман - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
По игре было нелегко
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" разобрался на выезде с "Ле-Маном" в рамках 1/8 финала Кубка Франции.
Путевку в следующий раунд турнира коллективу Луиса Энрике принесли забитые мячи Дезире Дуэ и Брэдли Барколя.
Ле-Ман, Леон Болле
"Ле-Ман" – "ПСЖ" 0:2
Голы: Дуэ 25, Барколя 71
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