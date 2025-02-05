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Полурезерв потренировался на клубе из третьей лиги. Ле-Ман - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция

По игре было нелегко

Полурезерв потренировался на клубе из третьей лиги. Ле-Ман - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" разобрался на выезде с "Ле-Маном" в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Путевку в следующий раунд турнира коллективу Луиса Энрике принесли забитые мячи Дезире Дуэ и Брэдли Барколя.

Ле-Ман, Леон Болле

"Ле-Ман" – "ПСЖ" 0:2

Голы: Дуэ 25, Барколя 71

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