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Зимний новичок Марселя поделился своими эмоциями после перехода

Франция

Футболист будет играть за французский клуб на правах аренды

Зимний новичок Марселя поделился своими эмоциями после перехода

Фото - Олімпік Марсель - https://x.com/OM_Officiel

Новина українською

Зимний новичок "Марселя" Исмаэль Беннасер поделился своими эмоциями от перехода, назвав главный фактор, который повлиял на его выбор.

"Я хотел присоединиться к "Марселю". Я всегда был поклонником этой команды. Я ушел из "Милана" по собственному желанию, а не потому, что руководство клуба не хотело меня видеть в команде. Они наоборот хотели, чтобы я остался. Я хотел работать с Роберто Де Дзерби. Мне знакома его философия. Он всегда хочет, чтобы его команда владела мячом, он хочет побеждать в каждом матче".

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Напомним, что Исмаэль Беннасер перешел в "Марсель" на правах аренды из "Милана" с опцией выкупа в конце сезона. Итальянский гранд может получить около 15-16 миллионов евро за своего игрока.

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Источник:
Official Twitch of Olympique de Marseille
Опубликовал: Андрей Журба
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