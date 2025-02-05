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С Лиона снята условная дисквалификация с Лиги Европы
Клуб успел подать в УЕФА исправленные отчеты
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лион" успешно преодолел очередное финансовое препятствие и сохранит возможность выступать в Лиге Европы.
Как сообщает издание L'Equipe, клуб успел подать в УЕФА исправленные финансовые отчеты, которые удовлетворили требования организации.
Напомним, что ранее "Лион" оказался под угрозой дисквалификации из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. УЕФА наложил на клуб условную дисквалификацию, предостерегая о возможном исключении из соревнований в случае невыполнения финансовых требований.
Если клуб не решит все свои финансовые проблемы, их ждут новые санкции в конце сезона - дисквалификация в Лиге 1.
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