Нападающий Ле-Мана рассказал о матче против ПСЖ в Кубке Франции: Мы можем гордиться собой

Нападающий "Ле-Мана" рассказал о матче против "ПСЖ" в Кубке Франции.

По его словам, команда может гордиться собой в этом матче. Футболисты боролись, защищались, но "ПСЖ" – другой уровень.

"Париж — это высочайший уровень, это Лига чемпионов. Мы боролись с оружием в руках. Мы много бегали, много защищались, но нам не хватало ясности, чтобы надеяться на лучшее. Браво Парижу. Мое заявление? Это был приятно. У каждого будет своя карьера, но возможность сыграть против ПСЖ — это то, что случается не каждый день. Мы можем гордиться собой. Браво Парижу", - сказал Антуан Рабияр.

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Напомним, что в Кубке Франции "ПСЖ" одолел "Ле-Ман" со счётом 2:0 и прошёл в 1/4 финала турнира.