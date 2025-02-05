Страсбур принимает Анже в Кубке Франции. Известно, вышел ли Соболь с первых минут

"Страсбург", в котором играет Эдуард Соболь, принимает "Анже" в 1/8 финала Кубка Франции.

Украинец остался на скамейке запасных.

???? La compo strasbourgeoise pour affronter Angers !#RCSASCO pic.twitter.com/RJUukmNk4E — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2025

Это первый раз, когда Соболь остался в замене в кубковом матче. На матчи против "Каоса" и "Саона" украинец выходил с первых минут.

Также это второй матч "Страсбурга" подряд, когда украинец не выходит с первых минут.

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На момент написания новости "Страсбург" проигрывает "Анже" со счётом 1:2.