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Страсбур принимает Анже в Кубке Франции. Известно, вышел ли Соболь с первых минут
Матч уже начался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Страсбург", в котором играет Эдуард Соболь, принимает "Анже" в 1/8 финала Кубка Франции.
Украинец остался на скамейке запасных.
???? La compo strasbourgeoise pour affronter Angers !#RCSASCO pic.twitter.com/RJUukmNk4E— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2025
Это первый раз, когда Соболь остался в замене в кубковом матче. На матчи против "Каоса" и "Саона" украинец выходил с первых минут.
Также это второй матч "Страсбурга" подряд, когда украинец не выходит с первых минут.
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На момент написания новости "Страсбург" проигрывает "Анже" со счётом 1:2.
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