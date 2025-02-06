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Кубок Франции. Ницца влетела команде 5-го дивизиона, сюрприз от Генгама и выход Анже

Франция

Страсбур, Ницца и Тулуза покидают турнир

Кубок Франции. Ницца влетела команде 5-го дивизиона, сюрприз от Генгама и выход Анже

Фото: Coupe de France, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Франции, 1/8 финала

Страсбур, Стад де Ля Мено

Страсбур – Анже 1:3

Голы: Лемаршаль 13 – Леполь 2, 15, Эль-Мелали 76

Страсбур: Юнссон, Силла (Омобамиделе, 46), Дукуре, Диегу Морейра, Дуэ, Уаттара (Диарра, 46), Сантос, Месси (Нанаси, 46), Лемарешаль (Барко, 57), Амо-Амейо (Диалло, 80), Мара

Анже: Зинга, Анен, Бамба, Биэнла, Рао-Лисоа (Лефор, 74), Капель (Ахолу, 88), Абделли, Белькдим (Белькебла, 75), Ферхат, Аллевина (Эль-Мелали, 75), Леполь (Ньян, 80)

Сен-Брие, Стад Фред Альбер

Бриошен (IV) – Ницца 2:1

Голы: Буден 88, 90+7 – Луше 54

Бриошен: Л`Остис, Диаките (Диакаби, 75), Ле Мар (Бенхаим, 86), Будин, Кербра, Ангуа, Захарян, Йоб, Гомис-Майяр, Жанно (Руилье, 67), Конан (Нтуми, 67)

Ницца: Дюпе, Абдельмонем, Бомбито, Менди, Диоп (Ндомбеле, 86), Чо (Буанани, 77), Абди (Будауи, 66), Сантамария, Луше, Клосс (Бар, 67), Лаборд (Мукоко, 85)

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Генгам (II) 0:2

Голы: Сидибе 52, Ахиль 89

Канн, Стад Пьер де Куберте

Канн (IV) – Див (V) 5:3

Голы: Домингес 9, 12, Аббас 45+2, Мамбу 69, Гонсалвеш 87 – Турис 255, Фонтен 53, Бекомбо 90+4

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