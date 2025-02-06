Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Франции. Ницца влетела команде 5-го дивизиона, сюрприз от Генгама и выход Анже
Страсбур, Ницца и Тулуза покидают турнир
Фото: Coupe de France, X
Кубок Франции, 1/8 финала
Страсбур, Стад де Ля Мено
Страсбур – Анже 1:3
Голы: Лемаршаль 13 – Леполь 2, 15, Эль-Мелали 76
Страсбур: Юнссон, Силла (Омобамиделе, 46), Дукуре, Диегу Морейра, Дуэ, Уаттара (Диарра, 46), Сантос, Месси (Нанаси, 46), Лемарешаль (Барко, 57), Амо-Амейо (Диалло, 80), Мара
Анже: Зинга, Анен, Бамба, Биэнла, Рао-Лисоа (Лефор, 74), Капель (Ахолу, 88), Абделли, Белькдим (Белькебла, 75), Ферхат, Аллевина (Эль-Мелали, 75), Леполь (Ньян, 80)
Сен-Брие, Стад Фред Альбер
Бриошен (IV) – Ницца 2:1
Голы: Буден 88, 90+7 – Луше 54
Бриошен: Л`Остис, Диаките (Диакаби, 75), Ле Мар (Бенхаим, 86), Будин, Кербра, Ангуа, Захарян, Йоб, Гомис-Майяр, Жанно (Руилье, 67), Конан (Нтуми, 67)
Ницца: Дюпе, Абдельмонем, Бомбито, Менди, Диоп (Ндомбеле, 86), Чо (Буанани, 77), Абди (Будауи, 66), Сантамария, Луше, Клосс (Бар, 67), Лаборд (Мукоко, 85)
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Генгам (II) 0:2
Голы: Сидибе 52, Ахиль 89
Канн, Стад Пьер де Куберте
Канн (IV) – Див (V) 5:3
Голы: Домингес 9, 12, Аббас 45+2, Мамбу 69, Гонсалвеш 87 – Турис 255, Фонтен 53, Бекомбо 90+4
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва