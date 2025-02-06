Спортдир Марселя не исключил возможность подписания Погба

Спортивный директор французского "Марселя" Меди Бенатиа прокомментировал вероятность перехода Поля Погба в их клуб.

"Мы будем внимательно следить за его развитием в течение следующих шести месяцев, и если мы можем что-то сделать, мы были бы рады, если бы такой игрок, как Поль Погба, протянул нам руку помощи в следующем сезоне, если появится такая возможность".

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"Главный вопрос заключается в том, есть ли смысл нарушать баланс в команде, если мы сейчас возьмем Погба, который еще не в форме и не сможет играть до конца этого сезона? Я понимаю, почему "Марсель" является привлекательным проектом для него, и почему он хотел бы присоединиться к нам", — приводит слова Бенатиа издание FootBoom.

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Напомним, что в сентябре 2023 года Погба был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" решил разорвать с ним контракт. В этом году француз может начать тренировки с новым клубом, а в марте звездный полузащитник может выйти на футбольное поле.