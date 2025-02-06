Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер Лиги 2 потерпел неудачу в амбициозной попытке подписать бывшего игрока ПСЖ
Защитник получил предложение остаться во французской столице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Лоик Танзи, 32-летний Лейвин Курзава готовится к переходу за границу, однако, как пишет L'Équipe, француз имел предложение на родине.
Курзава стал свободным агентом после окончания контракта с "ПСЖ" в конце прошлого сезона. Он ждал новых предложений и отклонил несколько из них, в том числе и от парижского "Ред Стара", который сейчас находится в борьбе за выживание в Лиге 2.
Несмотря на это, клуб сделал амбициозную попытку подписать бывшего игрока сборной Франции. Через посредников они вели переговоры с Курзава в январе, но защитник не проявил интереса.
Теперь Курзава, вероятно, присоединится к португальскому клубу "Боавишта" на краткосрочный контракт до конца сезона.
Популярное сейчас
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Дулуб вернулся к работе во Львове
- Вацко: Человеку, который принимал решение играть в Гамбурге, дать самую большую премию и назвать "антидинамовец сезона"
- Астон Вилла объявила об аренде трехкратного победителя Лиги чемпионов
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо