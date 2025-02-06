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Аутсайдер Лиги 2 потерпел неудачу в амбициозной попытке подписать бывшего игрока ПСЖ

Франция

Защитник получил предложение остаться во французской столице

Аутсайдер Лиги 2 потерпел неудачу в амбициозной попытке подписать бывшего игрока ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Лоик Танзи, 32-летний Лейвин Курзава готовится к переходу за границу, однако, как пишет L'Équipe, француз имел предложение на родине.

Курзава стал свободным агентом после окончания контракта с "ПСЖ" в конце прошлого сезона. Он ждал новых предложений и отклонил несколько из них, в том числе и от парижского "Ред Стара", который сейчас находится в борьбе за выживание в Лиге 2.

Несмотря на это, клуб сделал амбициозную попытку подписать бывшего игрока сборной Франции. Через посредников они вели переговоры с Курзава в январе, но защитник не проявил интереса.

Теперь Курзава, вероятно, присоединится к португальскому клубу "Боавишта" на краткосрочный контракт до конца сезона.

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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