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Дидье Дешам прокомментировал возвращение Преснеля Кимпембе на поле
Есть ли шанс вернуться в сборную?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
И хотя "ПСЖ" уверенно победил "Ле-Ман" в 1/8 финала Кубка Франции (2:0), 4 февраля стал особенным днем для одного игрока - Преснеля Кимпембе, который вернулся на поле впервые за 709 дней.
После почти двух лет без игр, уровень игрока, воспитанника ПСЖ, вызывает вопросы. Дидье Дешам высказался о его возвращении для Le Parisien.
"Есть радость от того, что мы снова видим его на поле. После такого долгого отсутствия нужно дать ему время, чтобы достичь лучшей формы, но я очень рад за него. Преснель всегда был лидером с очень сильным характером. Это ему помогло во время реабилитации", - сказал Дешам.
Добавим, что Кимпембе сыграл 28 матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама.
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