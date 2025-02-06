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Дидье Дешам прокомментировал возвращение Преснеля Кимпембе на поле

Франция

Есть ли шанс вернуться в сборную?

Дидье Дешам прокомментировал возвращение Преснеля Кимпембе на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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И хотя "ПСЖ" уверенно победил "Ле-Ман" в 1/8 финала Кубка Франции (2:0), 4 февраля стал особенным днем для одного игрока - Преснеля Кимпембе, который вернулся на поле впервые за 709 дней.

После почти двух лет без игр, уровень игрока, воспитанника ПСЖ, вызывает вопросы. Дидье Дешам высказался о его возвращении для Le Parisien.

"Есть радость от того, что мы снова видим его на поле. После такого долгого отсутствия нужно дать ему время, чтобы достичь лучшей формы, но я очень рад за него. Преснель всегда был лидером с очень сильным характером. Это ему помогло во время реабилитации", - сказал Дешам.

Добавим, что Кимпембе сыграл 28 матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама.

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Дидье Дешам Пари Сен-Жермен Преснел Кимпембе
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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
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