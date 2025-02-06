Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби

Французскому "Марселю" не удалось подписать форварда, с которым ранее работал нынешний главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

Авторитетный журналист Николо Скира сообщил, что главной целью 45-летнего итальянского специалиста во время зимнего трансферного окна был Джакомо Распадори из "Наполи", с которым они сотрудничали еще в "Сассуоло". Отмечается, что "партенопейцы" отклонили заявку "Марселя" по аренде 24-летнего итальянца с опцией выкупа.

Читайте также Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи

Несмотря на то, что Де Дзерби высоко оценивает талант нападающего, "Наполи" не хотел отпускать своего игрока.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезона Джакомо Распадори забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах за "Наполи" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.