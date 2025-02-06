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Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби
Известный журналист рассказал, кого итальянец хотел видеть в своей команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французскому "Марселю" не удалось подписать форварда, с которым ранее работал нынешний главный тренер команды Роберто Де Дзерби.
Авторитетный журналист Николо Скира сообщил, что главной целью 45-летнего итальянского специалиста во время зимнего трансферного окна был Джакомо Распадори из "Наполи", с которым они сотрудничали еще в "Сассуоло". Отмечается, что "партенопейцы" отклонили заявку "Марселя" по аренде 24-летнего итальянца с опцией выкупа.
Несмотря на то, что Де Дзерби высоко оценивает талант нападающего, "Наполи" не хотел отпускать своего игрока.
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В текущем сезона Джакомо Распадори забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах за "Наполи" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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