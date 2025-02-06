  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби

Франция

Известный журналист рассказал, кого итальянец хотел видеть в своей команде

Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французскому "Марселю" не удалось подписать форварда, с которым ранее работал нынешний главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

Авторитетный журналист Николо Скира сообщил, что главной целью 45-летнего итальянского специалиста во время зимнего трансферного окна был Джакомо Распадори из "Наполи", с которым они сотрудничали еще в "Сассуоло". Отмечается, что "партенопейцы" отклонили заявку "Марселя" по аренде 24-летнего итальянца с опцией выкупа.

Читайте такжеМарсель нацелился на трансфер игрока Наполи

Несмотря на то, что Де Дзерби высоко оценивает талант нападающего, "Наполи" не хотел отпускать своего игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезона Джакомо Распадори забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах за "Наполи" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба
yellow-arrow
Дидье Дешам прокомментировал возвращение Преснеля Кимпембе на поле
yellow-arrow
Аутсайдер Лиги 2 потерпел неудачу в амбициозной попытке подписать бывшего игрока ПСЖ
Марсель Наполи Роберто Де Дзерби Джакомо Распадори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости