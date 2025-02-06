  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба

Франция

Игрок также может рассмотреть такой вариант

Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" серьезно заинтересован в подписании Поля Погба.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "провансальцев" внимательно следит за ситуацией с Полем Погба, пока тот остается свободным агентом. Они заинтересованы в его подписании.

Читайте такжеПоль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб

Отмечается, что приоритетным вариантом для 31-летнего французского полузащитника является продолжение футбольной карьеры в Европе, несмотря на очень большие предложения, полученные от клубов Саудовской Аравии и команд, выступающих в MLS.

Недавно спортивный директор "Марселя" прокомментировал вероятность перехода Поля Погба в их клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С начала декабря 2024 года Погба остается без клуба после того, как "Ювентус" разорвал с ним контракт.

По теме
yellow-arrow
Марсель не смог подписать форварда, с которым ранее работал Де Дзерби
yellow-arrow
Дидье Дешам прокомментировал возвращение Преснеля Кимпембе на поле
yellow-arrow
Аутсайдер Лиги 2 потерпел неудачу в амбициозной попытке подписать бывшего игрока ПСЖ
Поль Погба Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости