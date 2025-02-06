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Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба
Игрок также может рассмотреть такой вариант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Марсель" серьезно заинтересован в подписании Поля Погба.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "провансальцев" внимательно следит за ситуацией с Полем Погба, пока тот остается свободным агентом. Они заинтересованы в его подписании.
Отмечается, что приоритетным вариантом для 31-летнего французского полузащитника является продолжение футбольной карьеры в Европе, несмотря на очень большие предложения, полученные от клубов Саудовской Аравии и команд, выступающих в MLS.
Недавно спортивный директор "Марселя" прокомментировал вероятность перехода Поля Погба в их клуб.
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С начала декабря 2024 года Погба остается без клуба после того, как "Ювентус" разорвал с ним контракт.
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