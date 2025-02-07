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ПСЖ – Монако: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Франция

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ПСЖ – Монако: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 февраля пройдет центральный матч 21-го тура Лиги 1. Лидер первенства ПСЖ дома будет принимать третью команду чемпионата "Монако".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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