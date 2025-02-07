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ПСЖ - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Монако: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.02.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
21-й тур Лиги 1 начнется поединком между заклятыми врагами — "Пари Сен-Жермен" и "Монако".
Обе команды встретятся между собой в третий раз в этом сезоне за менее чем два месяца. Парижане спокойно лидируют в чемпионате Франции, не потерпев ни одного поражения в предыдущих 20-ти турах, а монегаски отстают от "ПСЖ" на 13 очков, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Удастся ли подопечным Ади Хюттера взять реванш за поражение в матче за Суперкубок Франции? Увидим уже этим вечером.
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Матч начнется в 22:05 по киевскому времени в эту пятницу, 7-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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