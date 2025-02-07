Кан Мбаппе – последний в Лиге 2. Болельщики развернули баннеры с претензиями и оскорблениями

"Кан" замыкает турнирную таблицу второго дивизиона Франции, набрав 15 очков после 21 тура. Отставание от спасительной зоны составляет 8 баллов. Напомним, что летом нападающий "Реала" и его семья выкупили 80% акций клуба за 20 млн евро.

Недовольные болельщики развернули несколько баннеров у стадиона "Мишель д'Орнано". Один из них был посвящен матери и агенту форварда и содержал оскорбления в адрес женщины.

"Мбаппе, "Кан" – не твоя игрушка", – написано еще на одном плакате.

Другой баннер был обращен к Зиаду Хаммуду, президенту клуба, приближенному к экс-бомбардиру ПСЖ, с требованием уйти в отставку.