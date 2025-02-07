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ПСЖ ищет нового основного голкипера

Франция

В клубе рассматривают три альтернативных варианта

ПСЖ ищет нового основного голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" ищет нового основного голкипера, поскольку этот сезон может стать последним для Джанлуиджи Доннаруммы в Лиге 1.

По информации от издания Fichajes, будущее 25-летнего итальянского вратаря в команде остается под вопросом, поскольку Доннарумма недоволен своим текущим положением после того, как он перестал быть безальтернативным выбором на своей позиции.

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Сообщается, что руководство "ПСЖ" рассматривает три альтернативных варианта. Среди голкиперов, за которыми следят парижане, называют 23-летнего испанца Хоана Гарсию из "Эспаньола", за которым также следит лондонский "Арсенал", 25-летнего Диогу Кошту из "Порту" и 29-летнего Майка Меньяна из "Милана", который уже давно зарекомендовал себя, как одного из лучших вратарей Европы.

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Также напомним, что действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" действует до конца июня 2026 года. В этом сезоне 25-летний итальянский вратарь провел 6 сухих поединков в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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