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ПСЖ ищет нового основного голкипера
В клубе рассматривают три альтернативных варианта
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" ищет нового основного голкипера, поскольку этот сезон может стать последним для Джанлуиджи Доннаруммы в Лиге 1.
По информации от издания Fichajes, будущее 25-летнего итальянского вратаря в команде остается под вопросом, поскольку Доннарумма недоволен своим текущим положением после того, как он перестал быть безальтернативным выбором на своей позиции.
Сообщается, что руководство "ПСЖ" рассматривает три альтернативных варианта. Среди голкиперов, за которыми следят парижане, называют 23-летнего испанца Хоана Гарсию из "Эспаньола", за которым также следит лондонский "Арсенал", 25-летнего Диогу Кошту из "Порту" и 29-летнего Майка Меньяна из "Милана", который уже давно зарекомендовал себя, как одного из лучших вратарей Европы.
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Также напомним, что действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" действует до конца июня 2026 года. В этом сезоне 25-летний итальянский вратарь провел 6 сухих поединков в 23 матчах за клуб во всех турнирах.
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