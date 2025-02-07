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ПСЖ договорился о новом долгосрочном контракте с ключевым игроком команды
Об этом сообщил авторитетный инсайдер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" продлил сотрудничество с одним из ключевых защитников команды.
Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство парижан и 22-летний Нуну Мендеш достигли согласия по новому долгосрочному контракту. Срок нового соглашения действует до конца июня 2030 года.
Также отмечается, что португальский фулбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "ПСЖ".
???????????? EXCLUSIVE: Nuno Mendes has signed new deal at Paris Saint-Germain!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2025
New contract valid for the next 5 years, verbally agreed in December and now signed with announcement to follow.
Nuno will be among top earners at PSG with salary improved and longer deal. pic.twitter.com/9vQck7vyB6
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В этом сезоне Нуну Мендеш забил один гол и отдал три ассиста в 24 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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