ПСЖ договорился о новом долгосрочном контракте с ключевым игроком команды

Французский "Пари Сен-Жермен" продлил сотрудничество с одним из ключевых защитников команды.

Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство парижан и 22-летний Нуну Мендеш достигли согласия по новому долгосрочному контракту. Срок нового соглашения действует до конца июня 2030 года.

Также отмечается, что португальский фулбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "ПСЖ".

