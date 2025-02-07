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ПСЖ договорился о новом долгосрочном контракте с ключевым игроком команды

Франция
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Об этом сообщил авторитетный инсайдер

ПСЖ договорился о новом долгосрочном контракте с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" продлил сотрудничество с одним из ключевых защитников команды.

Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство парижан и 22-летний Нуну Мендеш достигли согласия по новому долгосрочному контракту. Срок нового соглашения действует до конца июня 2030 года.

Также отмечается, что португальский фулбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "ПСЖ".

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В этом сезоне Нуну Мендеш забил один гол и отдал три ассиста в 24 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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