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ПСЖ - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Монако: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.02.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Фото - Reuters/Ibraheem Al Omari
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" встретятся между собой уже в третий раз в этом сезоне за менее чем два месяца. Парижане лидируют в чемпионате Франции, не потерпев ни одного поражения в предыдущих 20-ти турах, а монегаски отстают от "ПСЖ" на 13 очков, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Удастся ли подопечным Ади Гюттера взять взять реванш за поражение в матче за Суперкубок Франции? Увидим уже этим вечером.
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Лига 1. 21-й тур
7 февраля. 22:05. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" — "Монако"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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