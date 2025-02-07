ПСЖ собирается объявить о новом контракте Луиса Энрике

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, о продлении контракта Энрике будет официально объявлено в пятницу во время матча "ПСЖ" и "Монако". Испанец продолжит сотрудничество с клубом до 2027 года.

Прибыв летом 2023 года, чтобы заменить Кристофа Гальтье, бывший тренер «Барселоны» (2014-2017) и главный тренер сборной Испании (2018-2022) намерен остаться в Париже надолго. Он продлит контракт на еще два года, до 2027 года.

Добавим, что после 20 матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 50 очками.