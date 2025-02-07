Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ собирается объявить о новом контракте Луиса Энрике
Во время матча против "Монако"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, о продлении контракта Энрике будет официально объявлено в пятницу во время матча "ПСЖ" и "Монако". Испанец продолжит сотрудничество с клубом до 2027 года.
Прибыв летом 2023 года, чтобы заменить Кристофа Гальтье, бывший тренер «Барселоны» (2014-2017) и главный тренер сборной Испании (2018-2022) намерен остаться в Париже надолго. Он продлит контракт на еще два года, до 2027 года.
Добавим, что после 20 матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 50 очками.
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
- Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля
- Забарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо