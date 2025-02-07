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Нападающий Монако поделился мыслями относительно своего хет-трика, который он сделал за 8 минут
Великолепное начало карьеры в новом клубе
Фото - asmonaco.com
Мика Биерет, который на прошлой неделе помог "Монако" обыграть "Осер" со счетом 4:2, сделав хет-трик всего лишь за 8 минут, рассказал об этом моменте в интервью.
"Честно говоря, на поле мне не показалось, что это произошло так быстро! Но после матча тренер сказал, что я забил три гола чуть больше чем за восемь минут, и, признаюсь, это меня удивило. Но такой уж футбол - иногда все складывается идеально, как по мановению пальцев.
Забивать голы очень важно для любого игрока, не только для нападающего! Поэтому, конечно, эти голы дарят дополнительный импульс и больше уверенности, когда оказываешься перед вратарем", - говорит Биерет.
Добавим, что в этом сезоне 21-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 ассист в 3-х матчах за "Монако" во всех турнирах.
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