Нападающий Монако поделился мыслями относительно своего хет-трика, который он сделал за 8 минут

Мика Биерет, который на прошлой неделе помог "Монако" обыграть "Осер" со счетом 4:2, сделав хет-трик всего лишь за 8 минут, рассказал об этом моменте в интервью.

"Честно говоря, на поле мне не показалось, что это произошло так быстро! Но после матча тренер сказал, что я забил три гола чуть больше чем за восемь минут, и, признаюсь, это меня удивило. Но такой уж футбол - иногда все складывается идеально, как по мановению пальцев.

Забивать голы очень важно для любого игрока, не только для нападающего! Поэтому, конечно, эти голы дарят дополнительный импульс и больше уверенности, когда оказываешься перед вратарем", - говорит Биерет.