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Лига 1. ПСЖ - Монако 4:1. Парижане одержали победу благодаря дебютному голу Кварацхелии и дублю Дембеле

Франция
Обновлено

Подопечные Луиса Энрике в третий раз в этом сезоне обыграли монегасков

Лига 1. ПСЖ - Монако 4:1. Парижане одержали победу благодаря дебютному голу Кварацхелии и дублю Дембеле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед началом этого матча "Пари Сен-Жермен" решил порадовать собственную публику на стадионе, поэтому официально объявил о продолжении сотрудничества с Луисом Энрике до 2027 года и тремя ключевыми футболистами: Ашрафом Хакими, Нуну Мендешем и Витиньей до 2029 года. Если это событие не стало какой-то неожиданностью, ведь об этих планах было известно еще днем, то изменения в стартовом составе парижан как раз можно назвать чем-то действительно неожиданным.

На позиции правого защитника вместо Хакими появился Жуан Невеш, а Дезире Дуэ располагался ближе к правому краю полузащиты, активно подключаясь к атакам команды вместе с португальцем. Совсем неудивительно, что в итоге именно этот фланг в первом тайме был наиболее активным. Очень часто справа смещался даже Хвича Кварацхелия, меняясь позициями с Брэдли Барколя и Усманом Дембеле. Такие маневры в нападении также помогали в прессинге.

Начало поединка выдалось очень насыщенным, определив ход событий в первые 45 минут. Первый острый момент возник благодаря стремительной контратаке гостей, когда Магнес Аклиуш делал прострел в направлении ворот, но Такуми Минамино не смог замкнуть эту передачу. Парижане мгновенно выбежали вперед после этого эпизода — Дуэ протащил мяч до ворот соперника и заработал на себе фол. Витинья классным прямым ударом со штрафного открыл счет в этом матче на 6-й минуте. Радослав Маецкий дотянулся до мяча, но залетел вместе с ним в сетку ворот. Монегаски на 17-й минуте ответили великолепной позиционной атакой на гол "Пари Сен-Жермен". Денис Закария очень мощно пробил в ближний угол, чего не ожидал Джанлуиджи Доннарумма, а оборонительная линия "красно-синих" серьезно провалилась.

"ПСЖ" полностью доминировал в этой игре, контролируя мяч, но форварды действовали слишком виртуозно в нападении, пытаясь растянуть защиту соперника. Их атаки не доходили до своего логического завершения, из семи ударов по воротам был нанесен лишь один удар в створ. К тому же, им не всегда удавалось сдерживать спорадический натиск гостей во время контратак. Подопечные Луиса Энрике могли забивать второй гол, но не все складывалось так, как того им хотелось.

Во втором тайме "Пари Сен-Жермен" понял, что надо менять в этом матче, поэтому хозяева начали активнее давить на ворота соперника и достигли своего уже на 54-й минуте. Кварацхелия наконец отличился дебютным голом за клуб. Через несколько минут Дембеле увеличил преимущество парижан — 3:1. После такого молниеносного начала монегаски находились в нокдауне. Ади Хюттер сразу же прибегнул к радикальным изменениям, выпустив трех игроков на поле, но это никак не повлияло на результат. Парижане спокойно продолжали играть в свой футбол.

"Монако", стоит сказать, играл красиво, создавал моменты, но этого было недостаточно. Никаких обострений у владений Доннаруммы не было. Хозяева прекрасно защищались и не позволяли сопернику приближаться к своей штрафной площадке, компактно размещаясь на своей половине.

Дембеле добил соперника на 90-й минуте, оформив дубль. Для 27-летнего французского нападающего этот гол стал 16-м в текущем сезоне Лиги 1. Всего на его счету 20 результативных действий в чемпионате. Он является лидером в гонке за звание лучшего бомбардира, опережая ближайшего преследователя на три точных удара.

После этого матча "Пари Сен-Жермен" остается непобедимым лидером Лиги 1, набрав очередные три очка. Сейчас у команды Луиса Энрике их уже 53 после. В свою очередь "Монако» остается на третьей позиции с 37 очками после такого же количества матчей, однако по итогам этого тура их турнирное положение может серьезно пошатнуться.

Лига 1. 21-й тур

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"ПСЖ" "Монако" 4:1

Голы: Витинья (6), Кварацхелия (54), Дембеле (57, 90) — Закария (17)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Невеш — Руис, Витинья, Дуэ (Ли Кан Ин, 63) — Кварацхелия (Рамуш, 67), Дембеле, Барколя (Л. Эрнандес, 63)

"Монако": Маецкий — Кайо Энрике (Диатта, 76), Мависса, Керер, Вандерсон — Минамино (Головин, 63), Закария, Магасса (Аль-Мусрати, 62), Аклиуш — Биерет (Бен Сегир, 63), Эмболо (Мишаль, 85)

Предупреждения: Дуэ (28)

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