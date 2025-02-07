Лига 1. ПСЖ - Монако 4:1. Парижане одержали победу благодаря дебютному голу Кварацхелии и дублю Дембеле

Перед началом этого матча "Пари Сен-Жермен" решил порадовать собственную публику на стадионе, поэтому официально объявил о продолжении сотрудничества с Луисом Энрике до 2027 года и тремя ключевыми футболистами: Ашрафом Хакими, Нуну Мендешем и Витиньей до 2029 года. Если это событие не стало какой-то неожиданностью, ведь об этих планах было известно еще днем, то изменения в стартовом составе парижан как раз можно назвать чем-то действительно неожиданным.

На позиции правого защитника вместо Хакими появился Жуан Невеш, а Дезире Дуэ располагался ближе к правому краю полузащиты, активно подключаясь к атакам команды вместе с португальцем. Совсем неудивительно, что в итоге именно этот фланг в первом тайме был наиболее активным. Очень часто справа смещался даже Хвича Кварацхелия, меняясь позициями с Брэдли Барколя и Усманом Дембеле. Такие маневры в нападении также помогали в прессинге.

Начало поединка выдалось очень насыщенным, определив ход событий в первые 45 минут. Первый острый момент возник благодаря стремительной контратаке гостей, когда Магнес Аклиуш делал прострел в направлении ворот, но Такуми Минамино не смог замкнуть эту передачу. Парижане мгновенно выбежали вперед после этого эпизода — Дуэ протащил мяч до ворот соперника и заработал на себе фол. Витинья классным прямым ударом со штрафного открыл счет в этом матче на 6-й минуте. Радослав Маецкий дотянулся до мяча, но залетел вместе с ним в сетку ворот. Монегаски на 17-й минуте ответили великолепной позиционной атакой на гол "Пари Сен-Жермен". Денис Закария очень мощно пробил в ближний угол, чего не ожидал Джанлуиджи Доннарумма, а оборонительная линия "красно-синих" серьезно провалилась.

"ПСЖ" полностью доминировал в этой игре, контролируя мяч, но форварды действовали слишком виртуозно в нападении, пытаясь растянуть защиту соперника. Их атаки не доходили до своего логического завершения, из семи ударов по воротам был нанесен лишь один удар в створ. К тому же, им не всегда удавалось сдерживать спорадический натиск гостей во время контратак. Подопечные Луиса Энрике могли забивать второй гол, но не все складывалось так, как того им хотелось.

⏸️ Score de parité à la pause. Les Monégasques ont répondu à l'ouverture du score de @vitinha. #PSGASM 1-1 | @Ligue1 pic.twitter.com/vsoCll0r5N — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

Во втором тайме "Пари Сен-Жермен" понял, что надо менять в этом матче, поэтому хозяева начали активнее давить на ворота соперника и достигли своего уже на 54-й минуте. Кварацхелия наконец отличился дебютным голом за клуб. Через несколько минут Дембеле увеличил преимущество парижан — 3:1. После такого молниеносного начала монегаски находились в нокдауне. Ади Хюттер сразу же прибегнул к радикальным изменениям, выпустив трех игроков на поле, но это никак не повлияло на результат. Парижане спокойно продолжали играть в свой футбол.

"Монако", стоит сказать, играл красиво, создавал моменты, но этого было недостаточно. Никаких обострений у владений Доннаруммы не было. Хозяева прекрасно защищались и не позволяли сопернику приближаться к своей штрафной площадке, компактно размещаясь на своей половине.

Дембеле добил соперника на 90-й минуте, оформив дубль. Для 27-летнего французского нападающего этот гол стал 16-м в текущем сезоне Лиги 1. Всего на его счету 20 результативных действий в чемпионате. Он является лидером в гонке за звание лучшего бомбардира, опережая ближайшего преследователя на три точных удара.

✅ C'est terminé, et c'est gagné !



Belle soirée au Parc non ? ????????



???? ICI C'EST PARIS ???? pic.twitter.com/olwrsjDq4n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

После этого матча "Пари Сен-Жермен" остается непобедимым лидером Лиги 1, набрав очередные три очка. Сейчас у команды Луиса Энрике их уже 53 после. В свою очередь "Монако» остается на третьей позиции с 37 очками после такого же количества матчей, однако по итогам этого тура их турнирное положение может серьезно пошатнуться.

Лига 1. 21-й тур

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"ПСЖ" — "Монако" 4:1

Голы: Витинья (6), Кварацхелия (54), Дембеле (57, 90) — Закария (17)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Невеш — Руис, Витинья, Дуэ (Ли Кан Ин, 63) — Кварацхелия (Рамуш, 67), Дембеле, Барколя (Л. Эрнандес, 63)

"Монако": Маецкий — Кайо Энрике (Диатта, 76), Мависса, Керер, Вандерсон — Минамино (Головин, 63), Закария, Магасса (Аль-Мусрати, 62), Аклиуш — Биерет (Бен Сегир, 63), Эмболо (Мишаль, 85)

Предупреждения: Дуэ (28)