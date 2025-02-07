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ПСЖ подписал новый контракт с главным тренером и сразу шестью игроками

Франция
Обновлено

Официально

ПСЖ подписал новый контракт с главным тренером и сразу шестью игроками

ПСЖ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу парижский "ПСЖ" объявил о продлении контракта до 2027 года с главным тренером команды Луисом Энрике.

Парижский клуб также продлил сотрудничество с тремя игроками: Нуну Мендешем, Ашрафом Хакими и Витиньей. Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

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Йорам Заге продлил свое соглашение до 2028 года. Тем временем Ибрагим Мбайе и Науфель Эль Ханнах подписали свои первые профессиональные контракты и теперь связаны с "ПСЖ" до 2027 года.

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