ПСЖ подписал новый контракт с главным тренером и сразу шестью игроками

В пятницу парижский "ПСЖ" объявил о продлении контракта до 2027 года с главным тренером команды Луисом Энрике.

Парижский клуб также продлил сотрудничество с тремя игроками: Нуну Мендешем, Ашрафом Хакими и Витиньей. Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

Йорам Заге продлил свое соглашение до 2028 года. Тем временем Ибрагим Мбайе и Науфель Эль Ханнах подписали свои первые профессиональные контракты и теперь связаны с "ПСЖ" до 2027 года.

❤️ The future is written in Paris ???? pic.twitter.com/RREJHupRRV