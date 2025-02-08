Грузинский новичок ПСЖ высказался о своем первом голе за столичную команду

Вчера "ПСЖ" сыграл против "Монако", к 50-й минуте матча счет был 1:1, однако на 54-й минуте грузинский новичок Хвича Кварацхелия вывел команду вперед. Для грузина этот гол стал первым в форме "ПСЖ".

Для RMC Sport Кварацхелия поделился эмоциями от первого гола:

"Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе, для наших болельщиков. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь".

Добавим, что игра окончилась со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ".