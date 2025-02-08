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Грузинский новичок ПСЖ высказался о своем первом голе за столичную команду
Вингер вывел команду вперед
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "ПСЖ" сыграл против "Монако", к 50-й минуте матча счет был 1:1, однако на 54-й минуте грузинский новичок Хвича Кварацхелия вывел команду вперед. Для грузина этот гол стал первым в форме "ПСЖ".
Для RMC Sport Кварацхелия поделился эмоциями от первого гола:
"Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе, для наших болельщиков. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь".
Добавим, что игра окончилась со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ".
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