Франция
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Впечатляющий показатель. Стало известно, сколько голов забил Дембеле в 2025 году
Взорвался на голы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле забил столько же мячей, сколько и в 2024 году, но с разницей в количестве матчей.
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Если 27-летний француз в 2024 году забил 13 голов в 42 матчах во всех турнирах, то в 2025-м он забил такое же количество голов в 7 матчах.
Напомним, что вчера, в пятницу, Дембеле сделал дубль в матче чемпионата Франции против "Монако".
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Источник:OptaJean
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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