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Посягают на историческое достижение. Сколько длится беспроигрышная серия ПСЖ в чемпионате Франции

Франция
Обновлено

Под руководством Луиса Энрике

Посягают на историческое достижение. Сколько длится беспроигрышная серия ПСЖ в чемпионате Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" Луиса Энрике в этом сезоне еще ни разу не проиграл в чемпионате Франции.

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Ранее таким показателем столичный клуб мог похвастаться в сезоне 2015/16 и 1985/86. Беспроигрышная серия парижан продолжается 21 матч.

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В этом сезоне "ПСЖ" одержал 16 побед и 5 раз сыграл вничью.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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