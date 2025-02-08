Посягают на историческое достижение. Сколько длится беспроигрышная серия ПСЖ в чемпионате Франции

"ПСЖ" Луиса Энрике в этом сезоне еще ни разу не проиграл в чемпионате Франции.

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Ранее таким показателем столичный клуб мог похвастаться в сезоне 2015/16 и 1985/86. Беспроигрышная серия парижан продолжается 21 матч.

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В этом сезоне "ПСЖ" одержал 16 побед и 5 раз сыграл вничью.