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Борьбы не вышло. ПСЖ – Монако 4:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Гостей хватило на один тайм

Борьбы не вышло. ПСЖ – Монако 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В центральном поединке 21 тура чемпионата Франции встречались "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Команды обменялись быстрыми голами, однако после перерыва парижане полностью забрали игру под контроль, который воплотили в три забитых гола. В том числе дебютным результативным ударом за ПСЖ отличился зимний новичок команды Хвича Кварацхелия.

"Пари Сен-Жермен" – "Монако" 4:1

Голы: Витинья 6, Кварацхелия 54, Дембеле 57, 90 – Закария 17

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