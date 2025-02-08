Борьбы не вышло. ПСЖ – Монако 4:1. Видео голов и обзор матча

В центральном поединке 21 тура чемпионата Франции встречались "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Команды обменялись быстрыми голами, однако после перерыва парижане полностью забрали игру под контроль, который воплотили в три забитых гола. В том числе дебютным результативным ударом за ПСЖ отличился зимний новичок команды Хвича Кварацхелия.

"Пари Сен-Жермен" – "Монако" 4:1

Голы: Витинья 6, Кварацхелия 54, Дембеле 57, 90 – Закария 17