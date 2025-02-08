Лига 1. Ницца - Ланс 2:0. Лучшая защита чемпионата Франции провалилась

В одном из самых интересных матчей 21-го тура Лиги 1 встретились "Ницца" и "Ланс". Эта игра была очень важной с турнирной точки зрения, ведь оба клуба ведут борьбу за место в четверке лучших команд чемпионата Франции. Для хозяев этот поединок имел особое значение, поскольку он стал 300-м матчем для 41-летнего Данте за "Ниццу".

С первых минут "Ланс" пытался играть первым номером, однако "орлята" быстро перехватили инициативу, активно прессингуя соперника на его же половине поля. Гости ошибались в простых передачах под давлением, чем стоило пользоваться. Подопечные Франка Эза, несмотря на незасчитанный гол на 5-й минуте в результате ужасной ошибки "Ланса" в защите, все же смогли быстро открыть счет. Если в первом эпизоде в штрафной площади гостей был фол со стороны Мохамеда-Али Шо в отборе, то через несколько минут в своей же штрафной сфолил Адриен Томассон. За это нарушение правил судья назначил пенальти, а Гаэтан Лаборд его уверенно реализовал на 10-й минуте матча.

Футболисты "Ниццы" имели множество прекрасных возможностей, чтобы удвоить преимущество еще в первом тайме, но все эти моменты им все равно не удалось конвертировать в еще один забитый гол. Где-то не хватало точности, где-то "орлята" играли очень тонко, а иногда вратарь "кроваво-золотых" Эрве Коффи включался в игру и спасал своих партнеров по команде. Что касается "Ланса", то их шансы можно пересчитать на пальцах одной руки. Обычно команда Уилла Стилла прекрасно играет в обороне, хоть и не забивает очень много, но в этом матче им не удалось сделать ни то, ни другое. Хозяева были решительными в своих действиях, наседая на правый фланг защиты гостей. Игра после гола раскрылась, стала куда более интенсивной, было довольно много борьбы и фолов, но счет на табло не изменился — 1:0 после первой половины поединка.

Le Gym mène à la pause ????#ogcnrcl pic.twitter.com/VAtxVC0yh8 — OGC Nice (@ogcnice) February 8, 2025

После перерыва антигерой первого тайма Томассон, который висел на желтой карточке, а также Годуин Коялипу, который был не очень заметен, ушли с поля, а вместо них появились два свежих футболиста, которые должны были что-то изменить в игре "Ланса", но этого не произошло, несмотря на то, что они пытались действовать смелее. На 57-й минуте Факундо Мерида оставил команду в меньшинстве, заработав вторую желтую карточку, перечеркнув все шансы на спасение. Безупречный удар от Жонатана Клосса на 64-й минуте в ближний угол ворот Коффи после короткого розыгрыша углового подтвердил этот тезис. Бывший фулбек "Ланса" не праздновал это взятие ворот, но однозначно сделал болельщикам "артезианцев" больно.

"Ницца" после второго гола не останавливалась, игроки в красно-черных футболках отважно шли вперед и продолжали создавать моменты у ворот соперника. Количественное преимущество серьезно повлияло не только на процент владения мячом, который был полностью на стороне команды Франка Эза, но и на выдержку гостей. За полчаса до конца "Ланс" все же мог сократить отставание в счете, играя вдесятером. Но чем ближе был финальный свисток, тем спокойнее были события в матче и действия гостей. Можно сказать, что лучшая защита чемпионата Франции провалилась в этой игре.

Одержав победу в этом матче, "Ницца" вышла на третье место с 37 очками, а "Ланс" остался на шестой позиции с 33 баллами. 21-й тур Лиги 1 продолжается, так что турнирное положение обеих команд еще может измениться.

Лига 1. 21-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

"Ницца" — "Ланс" 2:0

Голы: Лаборд (10, пен.), Клосс (64)

*На 5-й минуте гол Эвана Гессана был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил

"Ницца": Булка — Данте (Абди, 90+1), Бомбито, Ндаишимийе — Бар, Сантамария, Будауи (Абдельмонем, 90+1), Клосс (Луше, 74) — Шо (Диоп, 68), Лаборд (Бога, 90+1), Гессан

"Ланс": Коффи — Мачадо, Медина, Сарр, Гради, Сотока — Диуф (Оджедиран, 82), Эль Айнауи, Томассон (Зарури, 46) — Коялипу (Агбонифо, 46), Нзола (Саид, 82)

Предупреждения: Шо (7) — Томассон (9), Медина (31), Оджедиран (89)

Удаление: Медина (57)