Лига 1. Лилль влетел абсолютному аутсайдеру, Бейе забирает вторую победу кряду

Лига 1. 21-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Гавр 1:2

Голы: Акпом 90+7 – Хассан 38, Сумаре 56

Лилль: Шевалье – Гудмундссон (Баккер, 66), Алессандро, Манди, Менье – Андре Гомеш (Мбаппе, 46), Андре – Сахрауи (Акпом, 46), Харальдссон, Кабелла (Буадди, 46) – Дэвид

Гавр: Горжлен, Зуауи, Льорис, Кенку, Него, Мванга (Бодмер, 85), Сумаре (Пембеле, 85), Кешта, Диавара (Айю, 76), Казимир (Хусни, 90+5), Хассан (Ндиайе, 76)

"Лилль" бесславно проиграл дома "Гавру", проиграв свой второй матч в трех последних турах. Столько же было в стартовых 18 турах. Понятно, что силы опять отобрал мидвик, а вместе с тем и веру в собственные силы. Ведь фиаско от "Дюнкерка" в Кубке Франции было эпичным.

Команда Брюно Женезьо снова выглядела неготовой физически. И взятый вялый темп никак не способствовал взлому обороны абсолютного аутсайдера Лиги 1. Более того, "Гавр" еще и периодически огрызался. И в своих редких выпадах оказался опаснее – и суммарно, и в каждом из таймов.

На одни только корнеры пришлось больше голевых шансов, чем у Дэвида и компании. Попадание в штангу и два гола с 10 угловых – это вам не шутки. "Лилль" же был предсказуем в атаке, угрожал только после подач, да и то из довольно глубоких зон. И как бы странно не звучало, но заслуженно слил последней команде лиги. Которая благодаря сегодняшнему результату теперь предпоследняя.

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Ренн 0:2

Голы: Калимуэндо 15, Нагида 84

Сент-Этьен: Ларсоннер – Корню, Наде, Петро, Аппиа – Мутон (Тардье, 46), Эква, Бушуари – Давиташвили (Сиссоко, 85), Стассен (Н´Гессан, 76), Боачи (Кардона, 46)

Ренн: Самба – Брассье, Ву, Жаке – Трюффер, Сиссе (Олаигбе, 84), Джеймс (Фофана, 59), Ассиньон (Нагида, 84) – Блас, Аль-Тамари – Калимуэндо (Коне, 69)

"Ренн" выиграл вторую игру в двух матчах под руководством Хабиба Бейе. Его предшественник Хорхе Сампаоли имел столько же в 8 матчах Лиги 1, влетев во всех остальных. В этом смысле боссы "красно-черных" получили свое – сиюминутный результат и никаких беспокойств о вылете.

Бейе как истинный кризис-менеджер в первую очередь поставил на оборону, забрав вторую сухую победу подряд. Но стилистическое упрощение игры в долгосрочной перспективе для команды амбиций "Ренна" – сомнительные путь.

Нежелание доминировать против новичка Лиги 1 (уступили 7 процентов владения), полная вертикализация игры (17.4% длинных передач за матч) и ставка на кроссы в последней трети – все это сложно продать как "мистер перспективный коуч современности".

Но результат и полное превосходство в созданных моментах этим вечером говорят в пользу Бейе. Сегодня побили свой рекорд по xG за сезон – 4.02. Оба гола были забиты прямо перед воротами, что дало инфляцию статистики. Но игра реально шла. И на встречных курсах "Сент-Этьен" мог получить целую торбу.