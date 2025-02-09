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Официально. Португальский левый защитник продлил контракт с ПСЖ
Теперь он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Fabrizio Romano
Португальский левый защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш сегодня продлил свой контракт с французским клубом до 2029 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По имеющейся информации в Х, 22-летний португалец сегодня вместе со своим агентом встретился с представителями "ПСЖ", они согласовали контракт и подписали его. Теперь Нуну Мендеш является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Добавим, что в этом сезоне защитник сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.
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