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Официально. Португальский левый защитник продлил контракт с ПСЖ

Франция

Теперь он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Официально. Португальский левый защитник продлил контракт с ПСЖ

Fabrizio Romano

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Португальский левый защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш сегодня продлил свой контракт с французским клубом до 2029 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По имеющейся информации в Х, 22-летний португалец сегодня вместе со своим агентом встретился с представителями "ПСЖ", они согласовали контракт и подписали его. Теперь Нуну Мендеш является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Добавим, что в этом сезоне защитник сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

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Нуну Мендеш “ПСЖ”
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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