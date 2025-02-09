Франция
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Лига 1. Лион – Реймс 4:0. Первая победа Фонсеки
Разгром в первом домашнем матче нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 21-й тур
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Реймс 4:0
Гол: Тальяфико 36, Толиссо 68, Шерки 79, Микаутадзе 90+3
Удаление: Заби 87
Лион: Перри – Тальяфико (Абнер, 81), Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 74) – Тессманн (Верету, 81), Матич (Альмада, 74) – Нуама (Фофана, 74), Толиссо, Шерки – Микаутадзе
Реймс: Диуф – Акьеме (Заби, 75), Кипре, Гбане, Бута – Сангюи, Атангана, Патрик (Коне, 66) – Диакон (Ораци, 89), Диаките (Сиссоко, 75), Ито (Секине, 88)
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