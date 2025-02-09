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Впервые за месяц. Одна из еврокубковых команд Франции прервала серию без побед

Франция

Наконец-то

Впервые за месяц. Одна из еврокубковых команд Франции прервала серию без побед

Фото - Сайт Ліона - www.ol.fr

Новина українською

Одна из еврокубковых команд Франции прервала без победную серию матчей впервые за месяц.

"Лион" под руководством Паулы Фонсеки крупно победил "Реймс". Это первые три балла "ткачей" впервые с 4 января 2025 года. Тогда "Лион" дома победил "Монпелье" со счётом 1:0.

Напомним, что Пауло Фонсека дебютировал в "Лионе" поражением от своего бывшего клуба "Марселя" со счётом 2:3.

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Сейчас "Лион" занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 33-мя очками.

"Лион" также продолжает участвовать в Лиге Европы, закончив этап Лиги на 6-м месте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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