Впервые за месяц. Одна из еврокубковых команд Франции прервала серию без побед

Одна из еврокубковых команд Франции прервала без победную серию матчей впервые за месяц.

"Лион" под руководством Паулы Фонсеки крупно победил "Реймс". Это первые три балла "ткачей" впервые с 4 января 2025 года. Тогда "Лион" дома победил "Монпелье" со счётом 1:0.

Напомним, что Пауло Фонсека дебютировал в "Лионе" поражением от своего бывшего клуба "Марселя" со счётом 2:3.

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Сейчас "Лион" занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 33-мя очками.

"Лион" также продолжает участвовать в Лиге Европы, закончив этап Лиги на 6-м месте.