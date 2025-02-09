Лига 1. Эмега возвращает Страсбур к победам, Осер теряет первую победу с ноября

Вернувшиеся после травм Эмануэль Эмега и Себастиан Нанаси вернули и "Страсбур" на победную тропу. Молодая команда Лиэма Росеньора принимала аутсайдеров из "Монпелье", и в итоге гости не сумели совладать с предложенным хозяевами темпом игры. Эмега имел несколько шансов до перерыва, но в итоге реализовал только последний, самый очевидный.

После этого "палладинам" было ответить нечего. Тем более, что Нанаси после прохода удвоил перевес в середине второй половины. Подопечные Гассе надоедали со стандартов и время от времени реально угрожали. Но сбитый прицел Танги Кулибали не оставил им никаких шансов.

Соболь вышел на заключительные 10 минут и помог сохранить нажитое. Но на игровое время ему с приездом Валентина Барко рассчитывать особо не придется. Аргентинский вундеркинд уже и исполнение стандартов прибрал к своим рукам, и даже в обороне смотрелся неплохо, хотя это явно не его конек.

Параллельно "Осер" отчаянно пытался забрать первую победу в 10 последних турах. Воскресла даже их главная звезда Гаэтан Перрен, который двумя ассистами дважды помогал своей команде выходить вперед. Но упертая "Тулуза" каждый раз отыгрывалась. Сначала мгновенно ответила на гол с корнера голом с корнера, а после 15-минутной паузы в концовке все же успела восстановить паритет. Тренер доверил спасение команды абсолютному дебютанту Лиги 1 Ноа Эджумы, и тот отблагодарил первым голом во взрослом футболе.

Лига 1. 21-й тур

Страсбур, Стад де ля Мено

Страсбур – Монпелье 2:0

Голы: Эмега 45+2, Нанаси 69

Страсбур: Петрович, Сарр, Омобамиделе, Дукуре, Нанаси (Уаттара, 84), Лемарешаль, Барко (Дуэ, 75), Сантос, Диарра, Диегу Морейра (Соболь, 83), Эмега (Мара, 88)

Монпелье: Лекомт, Саньян (Муанга, 46), Омерагич (Маамма, 62), Меите (Ферри, 75), Саванье, Сен-Люс, Шотар, Файяд, Тшато, Кулибали (Пейс, 62), Делор (Хазри, 63)

Осер, Аббе Дешам

Осер – Тулуза 2:2

Голы: Жубал 62, Траоре 73 – Крессуэлл 68, Эджума 89

Осер: Леон, Ошо, Жубал, Диоманде, Траоре (Бэйр, 82), Перрен, Менса, Хувер (Жоли, 68), Массенго (Дануа, 68), Овусу (Диуссе, 82), Айе (Синайоко, 57)

Тулуза: Хауг, Суасо, Крессуэлл, Маккензи (Сьерро, 46), Абухляль (Эджума, 69), Бабика, Деннум, Кассерес, Канво, Мессали (Каманси, 77), Кинг (Магри, 39)