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Лига 1. Анже - Марсель 0:2. Провансальцы возвращаются на победный путь
Подопечные Роберто Де Дзерби смогли одержать победу, дожав соперника во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 21-й тур
Стадион: "Стад Раймон Копа" (Анже)
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
"Анже" — "Марсель" 0:2
Голы: Рабьо (69), Мопе (74)
"Анже": Фофана — Анен (Экомье, 80), Лефорт, Биумла, Раолисоа — Белькебла (Бельхдим, 55), Ахолу (Капель, 75) — Эль-Мелали (Ферхат, 55), Абделли, Аллевина — Леполь (Ньян, 80)
"Марсель": Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен (Мопе, 59), Хёйбьерг, Беннасер (Кондогбия, 65), Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд (Надир, 75) — Гуири (Дедич, 75)
Предупреждения: Ахолу (48) — Балерди (16), Рабьо (48)
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