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Лига 1. Анже - Марсель 0:2. Провансальцы возвращаются на победный путь

Франция
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Подопечные Роберто Де Дзерби смогли одержать победу, дожав соперника во втором тайме

Лига 1. Анже - Марсель 0:2. Провансальцы возвращаются на победный путь

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 21-й тур

Стадион: "Стад Раймон Копа" (Анже)

Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)

"Анже" "Марсель" 0:2

Голы: Рабьо (69), Мопе (74)

"Анже": Фофана — Анен (Экомье, 80), Лефорт, Биумла, Раолисоа — Белькебла (Бельхдим, 55), Ахолу (Капель, 75) — Эль-Мелали (Ферхат, 55), Абделли, Аллевина — Леполь (Ньян, 80)

"Марсель": Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен (Мопе, 59), Хёйбьерг, Беннасер (Кондогбия, 65), Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд (Надир, 75) — Гуири (Дедич, 75)

Предупреждения: Ахолу (48) — Балерди (16), Рабьо (48)

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