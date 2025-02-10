Роберто Де Дзерби говорит, что он очень доволен новичком Марселя

В воскресенье "Марсель" обыграл на выезде "Анже" со счетом 2:0. После матча Де Дзерби похвалил Исмаэля Беннасера, который зимой перешел в "Марсель" на правах аренды из "Милана".

"Я очень доволен тем, что сделал Беннасер. Казалось, что он играет с нами уже два-три года, хотя прошло всего три дня. Это действительно здорово", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что по итогам 21-го тура "Марсель" набрал 43 очка и идет вторым, отставая на 10 баллов от "Пари Сен-Жермен".