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Роберто Де Дзерби говорит, что он очень доволен новичком Марселя
Играет так, будто уже давно в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье "Марсель" обыграл на выезде "Анже" со счетом 2:0. После матча Де Дзерби похвалил Исмаэля Беннасера, который зимой перешел в "Марсель" на правах аренды из "Милана".
"Я очень доволен тем, что сделал Беннасер. Казалось, что он играет с нами уже два-три года, хотя прошло всего три дня. Это действительно здорово", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что по итогам 21-го тура "Марсель" набрал 43 очка и идет вторым, отставая на 10 баллов от "Пари Сен-Жермен".
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Источник:beIN SPORTS
Опубликовал: Алексей Полищук
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