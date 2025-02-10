Нападающий ПСЖ признан игроком месяца в чемпионате Франции

Французский нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле был признан лучшим футболистом января 2025 в чемпионате Франции.

Официальный сайт UNFP опубликовал пост на сайте и в Х, где сообщил, что нападающий парижан и сборной Франции завоевал приз лучшего игрока января. Отмечается, что француз только во второй раз в карьере получил эту награду – впервые это произошло, когда он выступал за "Ренн".

За январь Дембеле забил 8 голов.