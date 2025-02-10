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Ключевой игрок Ланса хочет покинуть команду ради переезда в Турцию

Франция

Французскому клубу придется смириться с продажей еще одного футболиста

Ключевой игрок Ланса хочет покинуть команду ради переезда в Турцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой игрок "Ланса" настаивает на своем трансфере в турецкий "Галатасарай". Ранее команду покинул Кевин Дансо, Брис Самба и Абдукодир Хусанов.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, 29-летний Пшемыслав Франковский отказался выходить на поле в матче последнего тура Лиги 1 против "Ниццы" (2:0) из-за собственного желания присоединиться к "Галатасараю".

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Отмечается, что "желто-красные" хотели подписать футболиста сборной Польши в январе. Трансферный рынок в Турции закрывается 11-го февраля, поэтому они будут настаивать на его трансфере, который оценивается в 10 миллионов евро.

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Пшемыслав Франковский присоединился к "Лансу" летом 2021 года из "Чикаго Файр" за 3 миллиона евро. За это время он провел 141 матч за клуб во всех турнирах, отметившись 20 голами и 14 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Андрей Журба
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