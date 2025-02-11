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ПСЖ нацелился на бывшего спортивного директора Атлетико

Франция

Парижский клуб планирует серьезные изменения в летнее трансферное окно

ПСЖ нацелился на бывшего спортивного директора Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Le Parisien, ситуация со спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем остается неопределенной – его контракт истекает в июне. Руководство клуба уже работает над поиском потенциальной замены, и главным кандидатом является бывший спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта.

Итальянец сыграл ключевую роль в недавних успехах мадридского клуба и уже давно находится в поле зрения "ПСЖ". Его кандидатуру неоднократно рассматривали в парижском клубе, в частности лично Нассер Аль-Хелайфи, который поддерживает хорошие отношения с Бертой на протяжении многих лет. Теперь его переход в "ПСЖ" становится все более вероятным, так как клуб уже начал переговоры о его назначении на следующий сезон.

Работа Луиша Кампуша вызывает споры в "ПСЖ". Несмотря на трансферы Жоау Невеша и Хвичи Кварацхелии, к его деятельности есть серьезные вопросы, особенно со стороны катарского руководства. Наибольшим провалом стало то, что он не смог убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.

С приходом Берты "ПСЖ" планирует изменить вектор развития клуба. Окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы, но на данный момент все указывает на то, что именно итальянец станет новым руководителем спортивного направления в Париже.

Добавим, что после 21-го тура "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 53 очками.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
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