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Президент ПСЖ оценил работу стратегического советника команды

Франция

Его связывают с возможным уходом из клуба

Президент ПСЖ оценил работу стратегического советника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи оценил работу стратегического советника команды Луиша Кампуша и прокомментировал возможность продолжения сотрудничества со сверхопытным специалистом.

"Я уверен, что Луиш Кампуш очень счастлив в "ПСЖ". Я доволен его работой и вкладом в развитие нашего клуба. Я хотел бы, чтобы он продлил свой контракт. Я еще никогда не видел такой крепкой связи между менеджером и директором", — сказал Аль-Хелаифи для Canal+.

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Напомним, что Луиш Кампуш играет важную роль в стратегическом планировании и приобретении игроков "ПСЖ". Его приход в клуб летом 2022 года стал ключевым моментом в достижении успеха команды в последнее время на трансферном рынке.

Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Арсенал" хочет пригласить в клуб Луиша Кампуша.

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Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен Луиш Кампуш
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Опубликовал: Андрей Журба
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