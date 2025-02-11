Новичок команды Де Дзерби вынужденно покинул клуб.

Полузащитник Валентин Карбони вернулся в "Интер". Итальянский клуб договорился с "Марселем" о дострочном прекращении аренды.

"FC Internazionale Milano сообщает, что после обсуждений с "Олимпиком де Марсель" и футболистом было достигнуто соглашение о досрочном расторжении аренды Валентина Карбони, аргентинского нападающего 2005 года", - сообщил Альфредо Педулла.

Игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки, который он получил в октябре.

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За "Марсель" полузащитник сыграл 4 матча, в которых получил одну жёлтую карточку.