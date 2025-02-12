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Вратарь Милана попал в поле зрения Пари Сен-Жермен

Франция

Он имеет отличную репутацию во Франции

Вратарь Милана попал в поле зрения Пари Сен-Жермен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что Майк Меньян счастлив в "Милане", его контракт действует до июня 2026 года, и пока стороны не достигли соглашения о продлении сотрудничества.

Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Пари Сен-Жермен", в частности главный тренер Луис Энрике, все больше недовольны игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Считается, что его слабые места становятся серьезным препятствием для дальнейшего тактического развития команды. Учитывая это Доннарумма может воспользоваться летним трансферным окном 2025 года, чтобы вернуться в Италию.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи продолжает развивать стратегию привлечения лучших французских талантов, и именно Майк Меньян рассматривается как идеальная кандидатура на замену Доннаруммы.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний Меньян отыграл 34 матча за "Милан" во всех турнирах, пропустив 38 голов и 10 раз оставив свои ворота "сухими".

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Милан Пари Сен-Жермен Майк Меньян
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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