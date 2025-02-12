Ждет предложение от Марселя. Погба отказался присоединиться к клубу Серии А

Полузащитник Поль Погба, который до сих пор находится в статусе свободного агента, в январе отклонил предложение "Фиорентины". Об этом сообщает издание Footmercato.

По данным источника, 31-летний футболист мог пополнить состав "фиалок", но предпочел ожидать предложения от "Марселя".

Французский клуб заинтересован в услугах Погба, однако готов предложить контракт лишь в марте, после завершения дисквалификации футболиста.