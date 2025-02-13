Бывший главный тренер ПСЖ говорит, что он восхищается Луисом Энрике

69-летний Ги Лякомб не скрывает своего счастья и удовольствия, когда садится перед телевизором и смотрит матч клуба, которым руководил в 2005-2007 годах. Комментируя работу Луиса Энрике в интервью Le Parisien, тренер выразил свое восхищение:

"Я уже был его горячим поклонником, но теперь я действительно восхищен тем, что он делает, ведь работать в Париже - непросто.

Луис Энрике - это архитектор и краеугольный камень этого "ПСЖ". Но удивительно, как успех зависит от деталей. Когда "ПСЖ" уступал "Ман Сити" 0:2, кто бы мог подумать, что через несколько недель команда будет настолько яркой? Иногда именно на грани пропасти талант и упорный труд выходят на первый план. В любом случае, Луис Энрике сейчас выигрывает свою ставку. Это демонстрирует его решимость и доказывает, что когда предоставляешь власть специалисту такого уровня, он способен повести команду за собой", - говорит Лякомб.