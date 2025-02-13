Опытный защитник покинет Лион на правах свободного агента

Как передает издание Get Football News France, Николас Тальяфико покинет "Лион" в конце сезона.

Несмотря на это, аргентинец продолжает играть важную роль в команде. Этот сезон станет для него последним в клубе. Контракт левого защитника истекает летом, и его продления не ожидается. Тальяфико является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Лиона", и, по информации издания, главными причинами его решения являются нестабильная ситуация в городе и недовольство недавним увольнением главного тренера Пьера Сажа.

Таким образом, летом Тальяфико будет доступен на правах свободного агента.

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел 19 матчей во всех турнирах за "Лион", отметившись тремя голами и одним ассистом.