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Опытный защитник покинет Лион на правах свободного агента
Недоволен увольнением тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание Get Football News France, Николас Тальяфико покинет "Лион" в конце сезона.
Несмотря на это, аргентинец продолжает играть важную роль в команде. Этот сезон станет для него последним в клубе. Контракт левого защитника истекает летом, и его продления не ожидается. Тальяфико является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Лиона", и, по информации издания, главными причинами его решения являются нестабильная ситуация в городе и недовольство недавним увольнением главного тренера Пьера Сажа.
Таким образом, летом Тальяфико будет доступен на правах свободного агента.
Добавим, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел 19 матчей во всех турнирах за "Лион", отметившись тремя голами и одним ассистом.
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