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Уважение! Персонал и футболисты Лилля встретили восстановившегося после остановки сердца игрока. Видео

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Уважение! Персонал и футболисты Лилля встретили восстановившегося после остановки сердца игрока. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

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Персонал и футболисты Лилля встретили восстановившегося после остановки сердца игрока.

Клуб показал видео, на котором футболисты основной команды, тренера и игроки академии встретили Набиля Бенталеба.

Набиль Бенталеб летом 2024 года потерял сознание и был госпитализирован. Медики у него нашли проблемы с сердцем.

Полузащитник пропустил 240 дней и после прохождения необходимых тестов он вернулся в клуб.

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Летом 2023 года Бенталеб перешёл в "Лилль" из "Анже" за 4,5 млн евро. За клуб он провёл 34 матча, в которых отдал 3 голевых передачи.

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Набиль Бенталеб Лилль
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Источник:
LOSC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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