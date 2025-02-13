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Уважение! Персонал и футболисты Лилля встретили восстановившегося после остановки сердца игрока. Видео
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Getty Images / Global Images Ukraine
Персонал и футболисты Лилля встретили восстановившегося после остановки сердца игрока.
Клуб показал видео, на котором футболисты основной команды, тренера и игроки академии встретили Набиля Бенталеба.
Tout un club derrière toi Nabil ❤️— LOSC (@losclive) February 13, 2025
Salariés, éducateurs, jeunes de la formation, tous se sont mobilisés pour accueillir Nabil Bentaleb à son retour ????
On est heureux de te revoir @nabilbentaleb42 ???? pic.twitter.com/OgPztAu2oN
Набиль Бенталеб летом 2024 года потерял сознание и был госпитализирован. Медики у него нашли проблемы с сердцем.
Полузащитник пропустил 240 дней и после прохождения необходимых тестов он вернулся в клуб.
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Летом 2023 года Бенталеб перешёл в "Лилль" из "Анже" за 4,5 млн евро. За клуб он провёл 34 матча, в которых отдал 3 голевых передачи.
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