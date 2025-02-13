ПСЖ может остаться без катарских инвестиций. Президенту клуба выдвинули серьезные обвинения

После выдвижения обвинений в злоупотреблении служебным положением президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи, Катар угрожает вывести свои инвестиции.

Нассер мог использовать свое положение для того, чтобы компания QIA (Qatar Investment Authority), принадлежащая государству Катар, проголосовала в соответствии с его интересами в споре по поводу управления группой Lagardere.

В Катаре возмущены этой ситуацией. Если вина президента "ПСЖ" будет доказана, то страна прекратит инвестиции в парижский клуб и каналы сети beIN Sports, вещающие во Франции.