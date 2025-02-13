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ПСЖ может остаться без катарских инвестиций. Президенту клуба выдвинули серьезные обвинения
Катар угрожает вывести свои инвестиции
После выдвижения обвинений в злоупотреблении служебным положением президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи, Катар угрожает вывести свои инвестиции.
Нассер мог использовать свое положение для того, чтобы компания QIA (Qatar Investment Authority), принадлежащая государству Катар, проголосовала в соответствии с его интересами в споре по поводу управления группой Lagardere.
В Катаре возмущены этой ситуацией. Если вина президента "ПСЖ" будет доказана, то страна прекратит инвестиции в парижский клуб и каналы сети beIN Sports, вещающие во Франции.
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