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ПСЖ может остаться без катарских инвестиций. Президенту клуба выдвинули серьезные обвинения

Франция

Катар угрожает вывести свои инвестиции

ПСЖ может остаться без катарских инвестиций. Президенту клуба выдвинули серьезные обвинения

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После выдвижения обвинений в злоупотреблении служебным положением президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи, Катар угрожает вывести свои инвестиции.

Нассер мог использовать свое положение для того, чтобы компания QIA (Qatar Investment Authority), принадлежащая государству Катар, проголосовала в соответствии с его интересами в споре по поводу управления группой Lagardere.

В Катаре возмущены этой ситуацией. Если вина президента "ПСЖ" будет доказана, то страна прекратит инвестиции в парижский клуб и каналы сети beIN Sports, вещающие во Франции.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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