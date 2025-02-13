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Тренер сборной Франции рассказал, сыграет ли Мбаппе в мартовских матчах в Лиге наций

Франция

Мбаппе возвращается в сборную Франции

Тренер сборной Франции рассказал, сыграет ли Мбаппе в мартовских матчах в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что суперзвезда "Реала" вернется в состав национальной команды на мартовские матчи в Лиге наций.

"Да, он будет частью команды", - сказал Дидье Дешам для L'Équipé.

После перехода в "Реал", нападающий пропустил несколько ноябрьских матчей за сборную Франции.

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