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Тренер сборной Франции рассказал, сыграет ли Мбаппе в мартовских матчах в Лиге наций
Мбаппе возвращается в сборную Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что суперзвезда "Реала" вернется в состав национальной команды на мартовские матчи в Лиге наций.
"Да, он будет частью команды", - сказал Дидье Дешам для L'Équipé.
После перехода в "Реал", нападающий
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