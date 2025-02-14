Дидье Дешам считает Зинедина Зидана отличным кандидатом на пост наставника сборной Франции

В своем первом интервью после объявления об уходе с поста главного тренера сборной Франции в 2026 году Дидье Дешам поддержал кандидатуру Зинедина Зидана как потенциального преемника. Однако Дешам признал, что пока не знает, согласится ли Зидан стать тренером сборной в 2026 году.

"Конечно, между нами много взаимного уважения. Последний раз мы виделись летом 2023 года, а следующим летом снова встретимся по той же причине. Зизу – очень хороший кандидат на эту должность, естественный и, я бы сказал, ожидаемый. Но будет ли у него такое желание? Я не знаю. Это его решение. Будут ли другие кандидаты? Это возможно и даже вероятно, но окончательный выбор сделает президент", - говорит Дешам.

Добавим, что за сборную Франции Зидан провел 108 матчей, забив 31 гол и отдав 29 ассистов.