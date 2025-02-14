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Дидье Дешам считает Зинедина Зидана отличным кандидатом на пост наставника сборной Франции

Франция

Но все зависит от него самого

Дидье Дешам считает Зинедина Зидана отличным кандидатом на пост наставника сборной Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В своем первом интервью после объявления об уходе с поста главного тренера сборной Франции в 2026 году Дидье Дешам поддержал кандидатуру Зинедина Зидана как потенциального преемника. Однако Дешам признал, что пока не знает, согласится ли Зидан стать тренером сборной в 2026 году.

"Конечно, между нами много взаимного уважения. Последний раз мы виделись летом 2023 года, а следующим летом снова встретимся по той же причине. Зизу – очень хороший кандидат на эту должность, естественный и, я бы сказал, ожидаемый. Но будет ли у него такое желание? Я не знаю. Это его решение. Будут ли другие кандидаты? Это возможно и даже вероятно, но окончательный выбор сделает президент", - говорит Дешам.

Добавим, что за сборную Франции Зидан провел 108 матчей, забив 31 гол и отдав 29 ассистов.

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Франция Дидье Дешам Зинедин Зидан
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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