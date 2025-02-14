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41-летний Данте продлил контракт с одним из ведущих клубов Лиги 1
Не устает человек от футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Данте продлил свой контракт с "Ниццей" до 2026 года. Следующий сезон станет для капитана "орлят" десятым в красно-черной футболке.
8 февраля 41-летний бразилец достиг символической отметки в 300 матчей за "Ниццу" и вошел в десятку футболист с наибольшим количеством игр за французский клуб.
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До своего перехода в "Ниццу" в 2016-м Данте прославился своими выступлениями в чемпионате Германии за "Вольфсбург", "Баварию" и менхенгладбахскую "Боруссию".
En route vers les 10 ans. ❤#Dante2026 pic.twitter.com/W73pwWUMcP— OGC Nice (@ogcnice) February 13, 2025
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