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41-летний Данте продлил контракт с одним из ведущих клубов Лиги 1

Франция

Не устает человек от футбола

41-летний Данте продлил контракт с одним из ведущих клубов Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

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Данте продлил свой контракт с "Ниццей" до 2026 года. Следующий сезон станет для капитана "орлят" десятым в красно-черной футболке.

8 февраля 41-летний бразилец достиг символической отметки в 300 матчей за "Ниццу" и вошел в десятку футболист с наибольшим количеством игр за французский клуб.

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До своего перехода в "Ниццу" в 2016-м Данте прославился своими выступлениями в чемпионате Германии за "Вольфсбург", "Баварию" и менхенгладбахскую "Боруссию".

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Источник:
Nice
Опубликовал: Александр Бураков
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